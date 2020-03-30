Футболисты дортмундской «Боруссии» сегодня, 30 марта, возобновят тренировочные занятия на базе команды, сообщает Sport1.de. Принято решение разделить команду на группы по два человека, чтобы не допустить распространения коронавируса. Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии. Сроки возобновления сезона неизвестны.

— Очень важно вернуться на поле, так как там не так скучно, как дома, —отметил полузащитник команды Эмре Джан.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.