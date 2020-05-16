Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в первом матче после возобновления сезона

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В составе «Боруссии» дважды отличился полузащитник Рафаэл Геррейру, по разу забили — форвард Эрлин Холанн и хавбек Торган Азар.

На счету 19-летнего норвежца Холанна также результативная передача.

«Шальке» с 37 очками занимает 8-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» — 54 балла и вторая строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Боруссия Д» — «Шальке-04» — 4:0 (2:0)

Голы: Холанн, 29 (1:0). Рафаэл Геррейру, 45 (2:0). Азар, 48 (3:0). Рафаэл Геррейру, 63 (4:0).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Балерди, 68), Азар (Санчо, 79), Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 87), Брандт, Дахуд (Гетце, 87), Холанн.

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Сане, Кенни (Беккер, 87), Тодибо (Матондо, 46), Калиджури (Миранда, 76), Раман (Бургшталлер, 46), Сердар (Шепф, 74), Харит, Маккенни.

Предупреждения: Сане, 48. Дилэйни, 53. Пищек, 73. Матондо, 86.

Судья: Айтекин (Германия).

16 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

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