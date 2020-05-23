Дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург» и сократила отставание от «Баварии» до 1 очка

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 2:0.

В составе победителей по голу забили Рафаэл Геррейру и Ашраф Хакими.

«Боруссия» набрала 57 очков после 27 туров и отстает от «Баварии» на одно очко. При этом мюнхенцы имеют игру в запасе. «Вольфсбург» остался на 6-м месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

27-й тур

«Вольфсбург» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:1)

Голы: Рафаэл Геррейру, 32 (0:1). Хакими, 78 (0:2).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 64), Мбабу, Понграчич, Мехмеди (Жуан Виктор, 85), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Брекало, 64), Вегхорст.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс (Эмре Джан, 46), Пищек, Аканджи, Хакими, Дилэйни (Шмельцер, 83), Азар (Рейна, 79), Рафаэл Геррейру (Балерди, 83), Брандт (Санчо, 65), Дахуд, Холанн.

Предупреждения: Дилэйни, 55. Гинчек, 60. Брукс, 65. Азар, 74. Арнольд, 86. Шлагер, 90+2.

Удаление: Клаус, 82.

Судья: Зиберт (Германия).

23 мая. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».