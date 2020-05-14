Директор «Боруссии Д»: «Если кто-то из игроков сдаст положительный анализ на коронавирус, катастрофы не будет»

Управляющий директор «Боруссии Д» Карстен Крамер поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в Германии, ранее прерванном из-за пандемии коронавируса.

— Мы рады, что футбол возвращается, — приводит BBC слова Крамера. — Сейчас все тесты игроков и персонала отрицательные, но, если вдруг кто-то сдаст положительный анализ, это не станет катастрофой. У нас есть рекомендации по безопасности, мы обязательно справимся. Мои ощущения в связи с возобновлением сезона? В первую очередь, облегчение. Если бы чемпионат был завершен досрочно, и у «Боруссии», и у всех других команд бундеслиги были бы проблемы. Мы никогда не стали бы играть без зрителей добровольно, но сейчас это единственный выход.

Бундеслига возобновится в субботу, 16 мая. Матч «Боруссии Д» против «Шальке» станет первой игрой после паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Встреча состоится 16 мая в 16.30 по московскому времени.