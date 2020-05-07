DFL сообщила, что бундеслига возобновится 16 мая

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил на пресс-конференции о дате возобновления сезона бундеслиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Как передает Deutsche Welle, рестарт чемпионата Германии состоится 16 мая. В 26-м туре пройдет рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке».

Финал сезона запланирован на конец июня. Цель — закончить чемпионат 27-28 июня.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что бундеслига возобновится во второй половине мая.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 843 524 человек. Зафиксировано 265 668 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 314 586 человек. В Германии 168 245 зараженных, 7 277 умерших и 139 900 выздоровевших.