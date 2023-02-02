Дамен: «Хуже, чем в первом тайме с «Баварией», не могло быть»

Вратарь «Майнца» Финн Дамен прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы как команда совсем недовольны первым таймом. Ничего не пошло по плану. Хуже, чем в первом тайме, не могло быть. Второй тайм частично зависел от нас, но и «Бавария» тоже сбавила обороты», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Свенссона.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».