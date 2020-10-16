«Чувствую себя уже на 100 процентов в «Баварии». Шупо-Мотинг доволен дебютом и первыми голами

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг после победы над «Дюреном» в первом раунде Кубка Германии (3:0) отметил, что набирает форму. Камерунец в этой встрече, которая стала для него дебютной, оформил дубль.

— Было непросто, — цитирует пресс-служба клуба Шупо-Мотинга. — «Дюрен» показывал хорошую игру, особенно в начале матча. В кубковом матче необходима только победа. Думаю, что это был хороший дебют. Я рад двум своим голам и своему первому матчу в футболке «Баварии». Я чувствую себя уже на 100 процентов в «Баварии». Уровень игры и физические кондиции придут с временем — я довольно давно не играл. Было очень хорошо пробыть на поле столь продолжительное время. Но я думаю, что с течением времени я буду показывать еще больше мощи на поле. Для этого я и работаю на тренировках, я очень хочу играть.