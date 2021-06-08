«Челси» приступил к переговорам по Холанну

«Челси» начал переговоры по трансферу форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Daily Mail.

По данным источника, немецкий клуб просит за 20-летнего норвежца 200 миллионов евро. Лондонцы попытаются снизить эту цену.

Отметим, что Холанна хотят приобрести «МЮ», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал» и «Барселона».

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, отметившись 40 голами и 11 результативными передачами. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро.