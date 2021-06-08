Футболист «Штутгарта» признался, что агент изменил его имя и дату рождения
16:33
Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука признался, что его бывший агент изменил его имя и дату рождения в официальных документах, информирует Toronto Star.
Несколько дней назад конголезский футболист получил материалы из ДР Конго. В них, в частности, говорится, что его истинная дата рождения — 6 октября 1998 года (а не 1999 года), а настоящее имя — Силла Катомпа Мвумпа.
Отмечается, что агент футболиста, имя которого не раскрывается, под давлением заставил игрока сменить персональные данные для его просмотра в «Андерлехте» в 2017 году.
Мвумпа выступает в немецком клубе с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.
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