Футболист «Штутгарта» признался, что агент изменил его имя и дату рождения

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука признался, что его бывший агент изменил его имя и дату рождения в официальных документах, информирует Toronto Star.

Несколько дней назад конголезский футболист получил материалы из ДР Конго. В них, в частности, говорится, что его истинная дата рождения — 6 октября 1998 года (а не 1999 года), а настоящее имя — Силла Катомпа Мвумпа.

Отмечается, что агент футболиста, имя которого не раскрывается, под давлением заставил игрока сменить персональные данные для его просмотра в «Андерлехте» в 2017 году.

Мвумпа выступает в немецком клубе с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.