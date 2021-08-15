Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера

18:57
Александер Чеферин. Фото Tutto Mercato Web.
Александер Чеферин. Фото Tutto Mercato Web.
Теги:

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал смерть немецкого нападающего «Баварии» и сборной Германии Герда Мюллера.

«Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы когда-либо видели, чье имя известно не только в Германии или Европе, но и во всем мире. «Все это благодаря невероятному таланту забивать голы, которому почти нет равных и по сей день. От имени европейского футбольного сообщества я хотел бы выразить свою печаль по поводу кончины великого игрока и выразить свои соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде в это трудное время», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

О смерти Мюллера стало известно сегодня, 15 августа. Спортсмен скончался в возрасте 75 лет. В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
«Представляете Ханю против наших девочек? Я против уродства». ISU согласовал правила смены пола для спортсменов
Юниорская сборная России не смогла выйти в финал женского чемпионата Европы
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд