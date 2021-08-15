Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал смерть немецкого нападающего «Баварии» и сборной Германии Герда Мюллера.

«Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы когда-либо видели, чье имя известно не только в Германии или Европе, но и во всем мире. «Все это благодаря невероятному таланту забивать голы, которому почти нет равных и по сей день. От имени европейского футбольного сообщества я хотел бы выразить свою печаль по поводу кончины великого игрока и выразить свои соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде в это трудное время», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

О смерти Мюллера стало известно сегодня, 15 августа. Спортсмен скончался в возрасте 75 лет. В 2015 году у Мюллера обнаружили болезнь Альцгеймера.