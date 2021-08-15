«Майнц» с минимальным счетом обыграл «Лейпциг» на старте нового сезона чемпионата Германии
18:30
«Майнц» дома одержал победу над «Лейпцигом» в первом туре чемпионата Германии со счетом 1:0.
Единственный гол встречи на 12-й минуте забил защитник Мусса Ниакате.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
1-й тур
«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 1:0 (1:0)
Гол: Ниакате, 12.
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Мартин, Хак, Ниакате, Ли Джэ Сон (Килиан, 90), Баррейро, Тауэр (Фюрстнер, 86), Буркардт, Небель (Реш, 90).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Мукьеле (Броббей, 82), Симакан, Кампль, Нкунку (Забитцер, 64), Айдара (Собослои, 64), Адамс (Хван Хи Чхан, 64), Анхелиньо, Форсберг, Андре Силва.
Предупреждения: Кампль, 7. Небель, 48. Забитцер, 79.
15 августа. Майнц. Стадион «Опель Арена».
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