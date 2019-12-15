Бывший защитник «Анжи» забил первый гол в сезоне за «Зандхаузен»
17:28
Экс-защитник «Анжи» и «Краснодара», игрок «Зандхаузена» Александр Жиров отличился в матче 17-го тура второй бундеслиги против «Гамбурга» (1:1). Для 28-летнего российского футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне.
«Зандхаузен» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблицне бундеслиги 2. В нынешнем сезоне Жиров провел 18 матчей за «Зандхаузен» и отметился забитым мячом.
Защитник ранее также выступал за «Томь», барнаульское «Динамо», «Енисей» и «Волгарь».
Первый гол Жирова за Зандхаузен pic.twitter.com/1M5UN6BG3D— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) December 15, 2019
TOOOR F?R DEN #SVS! #Zhirov trifft nach einer Ecke per Kopf! ?????— SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) December 15, 2019
39? | 1:0 | #SVSHSV pic.twitter.com/NZSAKJ5gsy
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