Бывший защитник «Анжи» забил первый гол в сезоне за «Зандхаузен»

Экс-защитник «Анжи» и «Краснодара», игрок «Зандхаузена» Александр Жиров отличился в матче 17-го тура второй бундеслиги против «Гамбурга» (1:1). Для 28-летнего российского футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне.

«Зандхаузен» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблицне бундеслиги 2. В нынешнем сезоне Жиров провел 18 матчей за «Зандхаузен» и отметился забитым мячом.

Защитник ранее также выступал за «Томь», барнаульское «Динамо», «Енисей» и «Волгарь».