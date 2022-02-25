Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:46

Рибери: «Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча»

Рибери считает, что Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Для меня Левандовски — сильнейший нападающий в мире за последние два-три года, — приводит слова Рибери Sky Sport Italia. — Роберт много работает и любит помогать партнерам. Это отличает чемпионов: даже если Левандовски сделал хет-трик, он тут же думает о следующей игре. Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча».

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, а в 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Баварию».

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/02/24/ribery-salernitana-intervista
Роберт Левандовски
Франк Рибери
Футбол
ФК Бавария
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Спартак» узнает соперника по плей-офф
«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» планирует изменить трансферную политику. Клуб хочет покупать молодых игроков для выгодной перепродажи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 18 1 4 74-26 55
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
4
 РБ Лейпциг 23 11 4 8 49-28 37
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 23 7 5 11 30-46 26
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 23 6 5 12 25-51 23
18
 Гр. Фюрт 23 3 4 16 21-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Байер – Арминия
 - : -
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 - : -
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 - : -
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости