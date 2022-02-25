Рибери: «Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча»
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.
«Для меня Левандовски — сильнейший нападающий в мире за последние два-три года, — приводит слова Рибери Sky Sport Italia. — Роберт много работает и любит помогать партнерам. Это отличает чемпионов: даже если Левандовски сделал хет-трик, он тут же думает о следующей игре. Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча».
Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, а в 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Баварию».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|- : -
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|- : -
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4