Рибери: «Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о нападающем мюнхенской команды Роберте Левандовском.

«Для меня Левандовски — сильнейший нападающий в мире за последние два-три года, — приводит слова Рибери Sky Sport Italia. — Роберт много работает и любит помогать партнерам. Это отличает чемпионов: даже если Левандовски сделал хет-трик, он тут же думает о следующей игре. Левандовски заслужил выиграть два последних «Золотых мяча».

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, а в 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Баварию».