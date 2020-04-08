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Бундеслига планирует пускать не более 239 человек на стадионы после возобновления сезона

11:31
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Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги рассчитывают доиграть сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса.

В бундеслиге разработан план по пропуску людей на стадионы, сообщает Bild. В 239 человек войдут сами футболисты, тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На стадион также пустят 30 пишущих журналистов, 36 сотрудников телевидения и четырех бол-боев. Каждый клуб будет иметь возможность отправить на игру восемь представителей делегации. Всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.

Сезон бундеслиги был приостановлен после 25-го тура. На момент паузы в чемпионате лидировала «Бавария».

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (400 546), Испании (141 942) и Италии (135 586). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857).

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