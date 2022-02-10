«Боруссия» в скором времени оформит трансфер Карима Адейеми
Руководство дортмундской «Боруссии» в скором времени может оформить трансфер форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.
По данным источника, переговоры по покупке игрока идут с ноября. Клуб уверен, что в скором времени стороны достигнут полного соглашения с «Зальцбургом». Адейеми — главная цель «Боруссии».
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за игрока 40 миллионов евро. «Боруссия» готова заплатить за игрока 35 миллионов евро плюс бонусы. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Вольфсбург
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|
15
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
16
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|21
|2
|4
|15
|18-56
|10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|- : -
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|18
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|17
|1
|3
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