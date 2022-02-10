«Боруссия» в скором времени оформит трансфер Карима Адейеми

Руководство дортмундской «Боруссии» в скором времени может оформить трансфер форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры по покупке игрока идут с ноября. Клуб уверен, что в скором времени стороны достигнут полного соглашения с «Зальцбургом». Адейеми — главная цель «Боруссии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за игрока 40 миллионов евро. «Боруссия» готова заплатить за игрока 35 миллионов евро плюс бонусы. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.