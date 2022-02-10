Новый директор Немецкой футбольной лиги предложила ввести плей-офф в бундеслиге

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предложила изменить структуру бундеслиги, сообщает Sport1.

По информации источника, Хопфен выступила с предложением ввести этап плей-офф, ориентируясь на североамериканские спортивные лиги. Она считает, что плей-офф поможет увеличить уровень конкуренции в немецкой бундеслиге.

«Немецкая футбольная лиги в ближайшее время проведет открытую дискуссию с клубами по данному вопросу», — говорится в заявлении DFL.

Отмечается, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» готовы обдумать данное предложение, а остальные клубы бундеслиги выступили против идеи.