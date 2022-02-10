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Сегодня, 19:11

Новый директор Немецкой футбольной лиги предложила ввести плей-офф в бундеслиге

Новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги предложила изменить структуру бундеслиги
Карен Саркисян
Корреспондент

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен предложила изменить структуру бундеслиги, сообщает Sport1.

По информации источника, Хопфен выступила с предложением ввести этап плей-офф, ориентируясь на североамериканские спортивные лиги. Она считает, что плей-офф поможет увеличить уровень конкуренции в немецкой бундеслиге.

«Немецкая футбольная лиги в ближайшее время проведет открытую дискуссию с клубами по данному вопросу», — говорится в заявлении DFL.

Отмечается, что «Бавария» и дортмундская «Боруссия» готовы обдумать данное предложение, а остальные клубы бундеслиги выступили против идеи.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/02/bundesliga-donata-hopfen-denkt-an-playoffs-oliver-kahn-vom-fc-bayern-munchen-kann-sich-das-vorstellen
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ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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