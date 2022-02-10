Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца вспомнил о матче «Падерборна» с «Баварией» Хосепа Гвардиолы.

— Вместе с Брайтенрайтером вы начинали в «Хафельзе» из региональной лиги «Север», а уже через три года выводили «Падерборн» в бундеслигу. Как это возможно?

— С «Хафельзе» мы впервые в истории выиграли Кубок Нижней Саксонии и пробились в Кубок Германии. Там нам сразу выпал «Нюрнберг», который в то время выступал в бундеслиге. И мы его обыграли! Это стало большой сенсацией в Германии — победа над «Нюрнбергом» открыла для нас многие двери. Всех заинтересовало, как мы работаем в «Хафельзе». Клубы из второй и третьей лиг Германии начали следить за нами не только в Кубке, но и по ходу всего сезона. Нам поступало много предложений, но мы остановились на «Падербоне», который в первый же сезон вывели из второй бундеслиги в первую.

— На что реально можно было рассчитывать, приезжая с «Падерборном» к «Баварии» Гвардиолы или «Боруссии» Клоппа?

— В матчах с такими монстрами ты всегда рассчитываешь на случай — веришь, что будет хотя бы один шанс, который можно использовать. Кстати, когда играли с «Баварией» дома, мне действительно казалось, что все возможно. Мы начали очень неплохо, могли забить и до 24-й минуты играли на равных. Но затем они как будто переключили пару скоростей: забили один, второй, третий и даже не думали останавливаться, а прибавляли еще и еще! Помню, я смотрел на поле и понимал: «Да-а-а, сегодня без шансов».

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