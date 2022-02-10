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Сегодня, 00:15

«Смотрел на поле и понимал: без шансов». Тренер «Динамо» — о матче его бывшей команды с «Баварией» Гвардиолы

Тренер «Динамо» высказался о матче «Хафельзе» с «Баварией» Гвардиолы
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Волкан Булут.
Фото ФК «Динамо»

Волкан Булут, ассистент главного тренера «Динамо» Сандро Шварца вспомнил о матче «Падерборна» с «Баварией» Хосепа Гвардиолы.

— Вместе с Брайтенрайтером вы начинали в «Хафельзе» из региональной лиги «Север», а уже через три года выводили «Падерборн» в бундеслигу. Как это возможно?

— С «Хафельзе» мы впервые в истории выиграли Кубок Нижней Саксонии и пробились в Кубок Германии. Там нам сразу выпал «Нюрнберг», который в то время выступал в бундеслиге. И мы его обыграли! Это стало большой сенсацией в Германии — победа над «Нюрнбергом» открыла для нас многие двери. Всех заинтересовало, как мы работаем в «Хафельзе». Клубы из второй и третьей лиг Германии начали следить за нами не только в Кубке, но и по ходу всего сезона. Нам поступало много предложений, но мы остановились на «Падербоне», который в первый же сезон вывели из второй бундеслиги в первую.

— На что реально можно было рассчитывать, приезжая с «Падерборном» к «Баварии» Гвардиолы или «Боруссии» Клоппа?

— В матчах с такими монстрами ты всегда рассчитываешь на случай — веришь, что будет хотя бы один шанс, который можно использовать. Кстати, когда играли с «Баварией» дома, мне действительно казалось, что все возможно. Мы начали очень неплохо, могли забить и до 24-й минуты играли на равных. Но затем они как будто переключили пару скоростей: забили один, второй, третий и даже не думали останавливаться, а прибавляли еще и еще! Помню, я смотрел на поле и понимал: «Да-а-а, сегодня без шансов».

Полностью интервью Волкана Булута «СЭ» читайте здесь

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ФК Динамо (Москва)
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Бундеслига
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Вольфсбург 21 7 3 11 21-33 24
15
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 21 2 4 15 18-56 10
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 - : -
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 - : -
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 - : -
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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