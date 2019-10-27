«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Айнтрахт» и вышла на первое место в чемпионате

В матче 9-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Айнтрахт» со счетом 4:2. Это победа позволила команде набрать 19 очков и выйти на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

9-й тур

«Боруссия М» — «Айнтрахт Ф» — 4:2 (2:0)

Голы: Тюрам, 28 (1:0). Вендт, 45+2 (2:0). Да Коста, 59 (2:1). Эльведи, 75 (3:1). Хинтереггер, 79 (3:2). Закария, 85 (4:2).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке (Бейер, 46), Эльведи, Лайнер, Закария, Бенеш, Нойхаус, Херрманн (Хофманн, 82), Эмболо (Штиндль, 35), Тюрам.

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (Йовелич, 83), Роде (Кор, 46), Костич (Чэндлер, 79), Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия.

Предупреждения: Нойхаус, 31. Абраам, 74.

Судья: Шлагер (Германия).

27 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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