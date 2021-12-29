«Боруссия» хочет, чтобы Холанн принял решение о своем будущем к концу февраля
12:34
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн еще не принял решения о своем будущем.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter, дортмундский клуб хочет, чтобы 21-летний норвежец определился со своим будущим к концу февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за нападающего.
В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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