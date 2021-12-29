«Боруссия» хочет, чтобы Холанн принял решение о своем будущем к концу февраля

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн еще не принял решения о своем будущем.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter, дортмундский клуб хочет, чтобы 21-летний норвежец определился со своим будущим к концу февраля 2022 года.

The Transfer-Poker with @ErlingHaaland: @bvb wants a decision of Haaland about his future by the end of February @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) December 29, 2021

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за нападающего.

В нынешнем сезоне Холанн забил 19 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.