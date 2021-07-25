«Боруссия» не получала от «Челси» официального предложения по Холанну
01:48
Дортмундская «Боруссия» не получала официального предложения по форварду Эрлину Холанну, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на сегодняшний день 21-летний норвежец не имеет соглашения о личных условиях ни с одним клубом. Сообщается, что настоящая проблема для подписания форварда этим летом — это позиция «Боруссии».
В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро. 13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку форварда.
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