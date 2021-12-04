«Боруссия» — «Бавария»: Брандта унесли на носилках после столкновения головами с Упамекано
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт был заменен в матче 14-го тура немецкой бундеслиги с «Баварией».
Футболист столкнулся головами с Дайотом Упамекано. После этого он упал на газон. На поле выбежали врачи и оказали ему помощь. Игрока унесли на носилках. На тот момент он был в сознании.
На 70-й минуте Брандта заменил Мариус Вольф. По ходу второго тайма «Бавария» ведет 3:2.
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