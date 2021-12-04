Тедеско может стать главным тренером «Лейпцига»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг», утверждает SportBuzzer.

После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии от «Униона» руководство клуба уже в ближайшее время должно будет объявить об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба.

Среди потенциальных преемников американского специалиста называется несколько имен, включая бывшего наставника «Спартака».

«Лейпциг» в 14 матчах набрал 18 оков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.