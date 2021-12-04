Тедеско может стать главным тренером «Лейпцига»
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг», утверждает SportBuzzer.
После поражения в матче 14-го тура чемпионата Германии от «Униона» руководство клуба уже в ближайшее время должно будет объявить об увольнении Джесси Марша и его тренерского штаба.
Среди потенциальных преемников американского специалиста называется несколько имен, включая бывшего наставника «Спартака».
«Лейпциг» в 14 матчах набрал 18 оков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Специалист помог москвичам занять второе место в Тинькофф РПЛ и обеспечить участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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