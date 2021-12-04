Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Боруссией»

«Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

На пятой минуте хозяев вывел вперед Юлиан Брандт. Роберт Левандовски на девятой минуте сравнял результат. Кингсли Коман в концовке первого тайма вывел гостей вперед, но Эрлин Холанн сравнял результат в начале второй половины.

Победный мяч забил Роберт Левандовски. На 77-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после консультации с ВАР. Главный тренер хозяев Марко Розе активно выражал несогласие с решением арбитра, за что и был удален. До этого у хозяев на носилках унесли Юлиана Брандта. Он не смог продолжить игру после столкновения головами с Дайотом Упамекано.

«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.