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Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Боруссией»

22:29
Роберт Левандовски. Фото ФК «Бавария»
Роберт Левандовски. Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» на выезде победила дортмундскую «Боруссию» (3:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

На пятой минуте хозяев вывел вперед Юлиан Брандт. Роберт Левандовски на девятой минуте сравнял результат. Кингсли Коман в концовке первого тайма вывел гостей вперед, но Эрлин Холанн сравнял результат в начале второй половины.

Победный мяч забил Роберт Левандовски. На 77-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после консультации с ВАР. Главный тренер хозяев Марко Розе активно выражал несогласие с решением арбитра, за что и был удален. До этого у хозяев на носилках унесли Юлиана Брандта. Он не смог продолжить игру после столкновения головами с Дайотом Упамекано.

«Бавария» набрала 34 очка и лидирует в турнирной таблице. У «Боруссии» 30 очков и второе место.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:3
Бавария
Голы
Брандт, 5 (1:0), Левандовски, 9 (1:1), Коман, 44 (1:2), Холанн, 48 (2:2), Левандовски, 77 (2:3)
Боруссия Д
Кобель Рафаэл Геррейру (Шульц, 82 ) Хуммельс Аканджи Менье Дахуд (Мален, 60 ) Ройс Брандт (Вольф, 70 ) Беллингем Эмре Джан Холанн (Тиггес, 82 )
Бавария
Нойер Упамекано Павар Дэйвис Эрнандез (Зюле, 74) Горецка (Мусиала, 65) Толиссо Левандовски Сане (Гнабри, 65) Коман (Ньянзу, 88) Мюллер
Предупреждения
Эмре Джан 51, Беллингем 86  -  Левандовски 88, Упамекано 90
Судьи
Цвайер

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
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Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

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1.74

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1.78
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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