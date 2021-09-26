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«Бохум» и «Штутгарт» сыграли вничью

18:23
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«Бохум» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Бохум» — «Штутгарт» — 0:0

«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Бокхорн, Машович, Белла-Котчап, Реджбецай, Левен (Теше, 78), Лосийя (Стафилидис, 84), Польтер, Хольтманн (Блум, 84), Антви-Аджей (Асано, 71).

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Соса, Мавропанос (Кемпф, 85), Каразор, Эндо, Мангаля (Дидави, 85), Климовиц (Томми, 46), Кулибали (Массимо, 85), Эль-Гаддиуи (Фюрих, 46), Мармуш.

Предупреждения: Соса, 14. Климовиц, 19. Белла-Котчап, 38. Эль-Гаддиуи, 43. Эндо, 57. Кулибали, 63. Машович, 75.

Судья: Дингерт (Германия).

26 сентября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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