«Бохум» и «Штутгарт» сыграли вничью
«Бохум» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
6-й тур
«Бохум» — «Штутгарт» — 0:0
«Бохум»: Риманн, Данилу Соарес, Бокхорн, Машович, Белла-Котчап, Реджбецай, Левен (Теше, 78), Лосийя (Стафилидис, 84), Польтер, Хольтманн (Блум, 84), Антви-Аджей (Асано, 71).
«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Соса, Мавропанос (Кемпф, 85), Каразор, Эндо, Мангаля (Дидави, 85), Климовиц (Томми, 46), Кулибали (Массимо, 85), Эль-Гаддиуи (Фюрих, 46), Мармуш.
Предупреждения: Соса, 14. Климовиц, 19. Белла-Котчап, 38. Эль-Гаддиуи, 43. Эндо, 57. Кулибали, 63. Машович, 75.
Судья: Дингерт (Германия).
26 сентября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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