Левандовски рассказал, какие тренеры оказали на него наибольшее влияние
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какие тренеры оказали на него наибольшее влияние.
«С Юргеном Клоппом я научился давить, чтобы на полной скорости добраться до ворот и забить. От Гвардиолы я узнал о тактике, это на 100 процентов изменило мой взгляд на футбол. Карло Анчелотти помог мне обрести уверенность, которой у меня не было раньше», — цитирует Левандовского El Pais.
В нынешнем сезоне бундеслиги 33-летний футболист провел 6 матчей и забил 7 голов. «Бавария» (16) лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю