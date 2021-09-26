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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» сообщил о продлении контракта с Хуммельсом

19:54
Матс Хуммельс. Фото Instagram
Матс Хуммельс. Фото Instagram
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, сообщил о продлении контракта с 32-летним защитником Матсом Хуммельсом.

«В контракте Матса был пункт, согласно которому его контракт мог быть продлен. Но мы подумали и решили, что не может будущее нашего ведущего футболиста зависеть от количества сыгранных матчей. Мы удалили этот пункт. Хуммельс с нами до 2023 года!» — сказал Ватцке Sport1.

Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию» летом 2019 года. Всего за «шмелей» защитник провел 403 матча, в которых забил 32 гола и отдал 21 результативный пас.

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Иван Шитик все материалы автора

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