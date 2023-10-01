Джером Боатенг тренируется с «Баварией»

Защитник Джером Боатенг провел тренировку с «Баварией». Футболист сегодня проходил медосмотр перед переходом в клуб. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

Джером Боатенг. Фото Соцсети

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что Боатенг и «Бавария» ведут переговоры о возвращении защитника в клуб.