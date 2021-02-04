Боатенг обвинил свою бывшую девушку в шантаже

Защитник «Баварии» Джером Боатенг расстался с девушкой после того, как она разбила его машину, и обвинил бывшую возлюбленную в шантаже, сообщает Bild.

Футболист объявил о расставании с моделью Касией Ленхардт, с которой встречался 15 месяцев, после того, как девушка попала в аварию на его автомобиле. 5 января девушка врезалась в уличный фонарь и попала в берлинскую клинику Charite, где в ее крови был обнаружен алкоголь.

«Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьей и шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с Касией», — объяснил 32-летний защитник.

Девушка на своей страничке в Instagram назвала другую причину расставания.

«Я разорвала отношения с ним из-за лжи и постоянной неверности», — написала Ленхардт.