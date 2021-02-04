Полузащитник «Лейпцига» Ольмо рассказал о желании вернуться в Испанию

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо рассказал о желании вернуться в чемпионат Испании.

«Я бы соврал, если бы сказал, что не мечтаю вернуться в Испанию. У меня еще достаточно времени для этого, мне 22 года. Сейчас все мое внимание сфокусировано на выступлении за «Лейпциг». Я тут всего год, мы хотим многого достичь вместе», — цитирует Marca Ольмо.

В сезоне-2020/21 Ольмо провел 28 матчей за «Лейпциг», на его счету 3 гола и 8 результативных передач. 22-летний испанец является воспитанником «Барселоны».