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Полузащитник «Лейпцига» Ольмо рассказал о желании вернуться в Испанию

15:48
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо рассказал о желании вернуться в чемпионат Испании.

«Я бы соврал, если бы сказал, что не мечтаю вернуться в Испанию. У меня еще достаточно времени для этого, мне 22 года. Сейчас все мое внимание сфокусировано на выступлении за «Лейпциг». Я тут всего год, мы хотим многого достичь вместе», — цитирует Marca Ольмо.

В сезоне-2020/21 Ольмо провел 28 матчей за «Лейпциг», на его счету 3 гола и 8 результативных передач. 22-летний испанец является воспитанником «Барселоны».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/02/03/601ac79c46163fde1d8b45ab.html

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