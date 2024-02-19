Bild: У Киммиха окончательно испортились отношения с Тухелем, он думает об уходе из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих поссорился с главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Bild.

По информации источника, 29-летний немец чуть не подрался с ассистентом Тухеля Жолтом Левом после замены в матче с «Бохумом» (2:3) в 22-м туре бундеслиги. Этот инцидент окончательно испортил отношения между Киммихом и Тухелем.

Утверждается, что Киммих разочарован своим положением в «Баварии», поскольку он был ключевым игроком команды при бывшем тренере мюнхенцев Юлиане Нагельсманне, а сейчас утратил этот статус. Кроме того, полузащитника расстроило, что прошлым летом Тухель искал другого опорного полузащитника.

Теперь футболист задумывается об уходе из команды в летнее трансферное окно.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.