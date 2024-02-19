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Сегодня, 15:24

Bild: У Киммиха окончательно испортились отношения с Тухелем, он думает об уходе из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джошуа Киммих.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих поссорился с главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает Bild.

По информации источника, 29-летний немец чуть не подрался с ассистентом Тухеля Жолтом Левом после замены в матче с «Бохумом» (2:3) в 22-м туре бундеслиги. Этот инцидент окончательно испортил отношения между Киммихом и Тухелем.

Утверждается, что Киммих разочарован своим положением в «Баварии», поскольку он был ключевым игроком команды при бывшем тренере мюнхенцев Юлиане Нагельсманне, а сейчас утратил этот статус. Кроме того, полузащитника расстроило, что прошлым летом Тухель искал другого опорного полузащитника.

Теперь футболист задумывается об уходе из команды в летнее трансферное окно.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Руководство «Баварии» не уверено, что Флик станет подходящей заменой Тухелю

Хаби Алонсо может сменить Тухеля в «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 22 18 4 0 57-15 58
2
 Бавария 22 16 2 4 61-25 50
3
 Штутгарт 22 15 1 6 51-28 46
4
 Боруссия Д 22 11 8 3 44-27 41
5
 РБ Лейпциг 22 12 4 6 48-28 40
6
 Айнтрахт Ф 22 8 9 5 34-28 33
7
 Вердер 22 8 5 9 31-34 29
8
 Фрайбург 22 8 5 9 29-40 29
9
 Хоффенхайм 22 7 6 9 38-41 27
10
 Хайденхайм 22 7 6 9 31-38 27
11
 Бохум 22 5 10 7 26-41 25
12
 Вольфсбург 22 6 6 10 26-34 24
13
 Унион Б 22 7 3 12 21-35 24
14
 Аугсбург 22 5 8 9 31-40 23
15
 Боруссия М 22 5 7 10 36-43 22
16
 Кельн 22 3 7 12 15-36 16
17
 Майнц 22 2 9 11 17-35 15
18
 Дармштадт 22 2 6 14 23-51 12
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.02 22:30
Байер – Майнц
 - : -
24.02 17:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
24.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
24.02 17:30
Унион Б – Хайденхайм
 - : -
24.02 17:30
Вердер – Дармштадт
 - : -
24.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
25.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
25.02 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
25.02 21:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 25
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 18 2 5
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 18 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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