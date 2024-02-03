Bild: Марко Ройс уйдет из «Боруссии» в конце сезона
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс близок к уходу из команды в конце сезона, сообщает Bild.
Контракт 34-летнего немца истекает летом этого года. По информации источника, маловероятно, что клуб предложит ему новое соглашение. В «Боруссии» считают, что из-за возраста Ройс способен играть только на позиции «десятки». Кроме того, в клубе существует мнение, что он может помешать развитию молодых игроков.
Существует вероятность, что Ройс вернется в гладбахскую «Боруссию», из которой переехал в Дортмунд в 2012 году.
В текущем сезоне Ройс провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
|2.02
|22:30
|
Хайденхайм – Боруссия Д
|0 : 0
|3.02
|17:30
|
Бавария – Боруссия М
|3 : 1
|3.02
|17:30
|
Бохум – Аугсбург
|1 : 1
|3.02
|17:30
|
Дармштадт – Байер
|0 : 2
|3.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|1 : 3
|3.02
|17:30
|
Майнц – Вердер
|0 : 1
|3.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|4.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|2 : 2
|4.02
|19:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|2 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5