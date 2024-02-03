Bild: Марко Ройс уйдет из «Боруссии» в конце сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс близок к уходу из команды в конце сезона, сообщает Bild.

Контракт 34-летнего немца истекает летом этого года. По информации источника, маловероятно, что клуб предложит ему новое соглашение. В «Боруссии» считают, что из-за возраста Ройс способен играть только на позиции «десятки». Кроме того, в клубе существует мнение, что он может помешать развитию молодых игроков.

Существует вероятность, что Ройс вернется в гладбахскую «Боруссию», из которой переехал в Дортмунд в 2012 году.

В текущем сезоне Ройс провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.