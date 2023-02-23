Беллингем готов перейти в «Ливерпуль», несмотря на отсутствие Лиги чемпионов

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллигнем открыт к переходу в «Ливерпуль», сообщает The Athletic.

По информации издания, игрока не смущает риск остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Англичанин готов перейти в «Ливерпуль» так как остается огромным поклонником клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.

Также сообщается, что Беллингем выберет свой следующий клуб, исходя из долгосрочных перспектив, и один сезон без Лиги чемпионов не видится проблемой для футболиста.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.