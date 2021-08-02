«Байер» продлил контракт с Аларио

Нападающий Лукас Аларио продлил контракт с «Байером», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я всегда говорил, что хорошо чувствую себя в «Байере». В клубе очень профессиональная организация, и мы хотим добиться многого вместе. Для этого у нас есть действительно хорошая команда», — приводит слова Аларио пресс-служба клуба.

???



??? @lucasalario13 has extended his contract until 2024! pic.twitter.com/yUs0xjIByR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 2, 2021

В сезоне-2020/21 28-летний аргентинец провел за «Байер» 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.