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16-летний нападающий «Боруссии» рассказал, как хотел завершить карьеру

23:22
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Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко признался, что рассматривал вариант с завершением карьеры.

«Поначалу материалы в медиа вызывали у меня большой стресс, особенно когда обсуждали мой возраст. Я больше ничего не хотел.

Я хотел уйти из футбола, но мне очень помог тренер, он поддержал меня. Но поле я смог забыть обо всем», — сказал 16-летний Мукоко в интервью WAZ.

16-летний нападающий перешел в систему дортмундской «Боруссии» в 2016 году. В сезоне-2020/2021 он провел за основную команду 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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