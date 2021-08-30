«Байер» Лунева отпустил одного из вратарей в «Бранн»
17:48
«Байер» на официальном сайте сообщил о переходе голкипера клуба Леннарта Гриля в «Бранн».
22-летний немец проведет в норвежском клубе следующий сезон на правах аренды. В прошлом чемпионате Германии Грилль провел четыре игры, в которых пропустил семь мячей.
Напомним, что нынешним летом состав леверкузенского клуба пополнил российский вратарь Андрей Лунев, подписав контракт на два года.
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