«Байер» Лунева отпустил одного из вратарей в «Бранн»

«Байер» на официальном сайте сообщил о переходе голкипера клуба Леннарта Гриля в «Бранн».

22-летний немец проведет в норвежском клубе следующий сезон на правах аренды. В прошлом чемпионате Германии Грилль провел четыре игры, в которых пропустил семь мячей.

?? Lennart Grill will be on loan at SK Brann until December 2021, the end of the current Norwegian season.??



See you soon, Lennart!? pic.twitter.com/lCjVDpqmdA — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 30, 2021

Напомним, что нынешним летом состав леверкузенского клуба пополнил российский вратарь Андрей Лунев, подписав контракт на два года.