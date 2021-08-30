Кан уверен, что Забитцеру не понадобится много времени для адаптации в «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход Марселя Забитцера. Ранее австриец выступал за «Лейпциг».

«Марсель Забитцер обладает всеми качествами, которые хочет видеть «Бавария» в игроке, — цитирует Кана официальный сайт клуба. — Ему не понадобится много времени для адаптации, так как он отлично знаком с философией нашего тренера Юлиана Нагельсманна».

27-летний игрок в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Лейпциг», забил девять мячей и отдал семь голевых передач.