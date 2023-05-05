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Сегодня, 20:15

В дортмундской «Боруссии» прокомментировали информацию о переходе Беллингема в «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал информацию о том, что полузащитник Джуд Беллингем этим летом перейдет в «Реал».

«Сейчас новости приходят из Испании, до этого они приходили из Англии, а одно время даже из Франции. В прошлом году это был Эрлин Холанн, в позапрошлом — Джейдон Санчо. За последние несколько лет у нас был большой опыт в этом вопросе.

Беллингем приходит сюда каждый день и отдает все силы, чтобы стать чемпионом Германии в конце сезона. Я даже не слышал от него, что он связан с каким-либо клубом. Мы гораздо больше озабочены тем, как сделать его и команду лучше. Это единственная тема, которую я сейчас с ним обсуждаю. Все остальное — это темы, которым не место ни в раздевалке, ни в кабинете тренера», — приводит слова Терзича Goal.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» отпустит 19-летнегл полузащитника в «Реал» за 100-120 миллионов евро. Контракт английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.

Источник: Goal
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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В «Баварии» положительно оценивают шансы на подписание Коло-Муани
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 18 8 4 81-33 62
2
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
3
 Унион Б 30 16 8 6 44-31 56
4
 Фрайбург 30 16 8 6 46-37 56
5
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 54-37 54
6
 Байер 30 14 6 10 53-41 48
7
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
8
 Майнц 30 12 9 9 49-43 45
9
 Айнтрахт Ф 30 11 10 9 50-46 43
10
 Боруссия М 30 9 9 12 44-48 36
11
 Кельн 30 8 11 11 40-48 35
12
 Вердер 30 10 5 15 48-58 35
13
 Аугсбург 30 8 7 15 39-55 31
14
 Хоффенхайм 30 8 5 17 39-51 29
15
 Штутгарт 30 6 10 14 38-52 28
16
 Бохум 30 8 4 18 33-67 28
17
 Шальке 30 6 9 15 28-57 27
18
 Герта 30 5 7 18 35-61 22
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5.05 21:30
Байер – Кельн
 - : -
5.05 21:30
Майнц – Шальке
 - : -
6.05 16:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
6.05 16:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
6.05 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.05 16:30
Герта – Штутгарт
 - : -
6.05 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
6.05 19:30
Вердер – Бавария
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7.05 18:30
Боруссия Д – Вольфсбург
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

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 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 26 1 6
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