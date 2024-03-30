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Сегодня, 18:30

«Бавария» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии

«Бавария» сыграет с «Боруссией» в чемпионате Германии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото AFP

«Бавария» встретится с «Боруссией» в 27-м туре чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «Боруссия» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 26-ти туров немецкого чемпионата мюнхенский клуб набрал 60 очков занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Дортмунда располагается на четвертой строчке, в ее активе — 50 баллов.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Байер» — «Хоффенхайм»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии

«Байер» вырвал победу над «Хоффенхаймом» на последних минутах матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
8
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 3
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 2 : 1
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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