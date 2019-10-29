«Бавария» вырвала победу в матче Кубка Германии с «Бохумом»

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» обыграла «Бохум» (2:1).

На 35-й минуте мяч в собственные ворота забил Альфонсо Дэйвис. На 83-й минуте сравнял результат Серж Гнабри. После этого хозяева остались в меньшинстве, а победный мяч в концовке основного времени провел Томас Мюллер. Соперник «Баварии» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Германии

1/16 финала

«Бохум» — «Бавария» — 1:2 (1:0)

Голы: Дэйвис, 36 — в свои ворота (1:0). Гнабри, 83 (1:1). Мюллер, 89 (1:2).

Удаление: Белла-Котчап («Бохум»), 88.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Перишич (Левандовски, 46), Тиагу Алькантара, Гнабри, Коман, Горецка (Коутинью, 57), Толиссо (Мюллер, 65), Дэйвис.

Судья: Шредер.

29 октября. Бохум. Стадион «Рурштадион».

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