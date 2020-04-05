«Бавария» возобновит тренировки

«Бавария» в понедельник, 6 апреля, соберется у себя базе и возобновит тренировки, сообщает Kicker. Занятия будут проходить с ограничениями. Футболисты разделятся на пять групп: четыре группы по четыре игрока, еще одна — с пятью игроками.

Ранее сообщалось, что матчи первой и второй Бундеслиги возобновятся в первую неделю мая. Все футбольные турниры Германии были приостановлены как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.