Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» включилась в борьбу за форварда «Шальке» Хоппа

10:19
Теги:

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает ESPN.

По данным источника, в ближайшее летнее трансферное окно мюнхенцы планируют купить 20-летнего американца. Руководство клуба видит в футболисте долгосрочную замену 32-летнему Роберту Левандовскому.

«Шальке» готов отпустить Хоппа за 20 миллионов евро, так как у клуба финансовые проблемы. В текущем сезоне футболист участвовал в 16 матчах, отметившись 5 голами.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...