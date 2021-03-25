«Бавария» включилась в борьбу за форварда «Шальке» Хоппа

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает ESPN.

По данным источника, в ближайшее летнее трансферное окно мюнхенцы планируют купить 20-летнего американца. Руководство клуба видит в футболисте долгосрочную замену 32-летнему Роберту Левандовскому.

«Шальке» готов отпустить Хоппа за 20 миллионов евро, так как у клуба финансовые проблемы. В текущем сезоне футболист участвовал в 16 матчах, отметившись 5 голами.