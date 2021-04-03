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«Боруссия» дома уступила «Айнтрахту»

18:32
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Дортмундская «Боруссия» проиграла «Айнтрахту» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» набрал 50 очков и занимает четвертое место. У «Боруссии» 43 очка и пятая позиция.

«Аугсбург» обыграл «Хоффенхайм», а «Байер» победил «Шальке» с одинаковым счетом 2:1. «Майнц» и «Арминия» сыграли вничью (1:1). «Вольфсбург» победил «Кельн» (1:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига

27-й тур

«Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» — 1:2 (1:1)

Голы: Шульц, 11 — в свои ворота (0:1). Хуммельс, 44 (1:1). Андре Силва, 87 (1:2).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Шульц (Рейна, 80), Аканджи, Ройс (Рейниер, 80), Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Кнауфф, 63), Рафаэл Геррейру, Беллингем (Дахуд, 56), Холанн.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Дурм (Чэндлер, 74), Н`Дика, Тута, Ильзанкер, Роде (Баркок, 88), Костич, Соу, Юнес (Камада, 46), Йович, Андре Силва (Цубер, 89).

Предупреждения: Костич, 25. Соу, 33. Роде, 76.

Судья: Грефе.

3 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Вольфсбург» — «Кельн» — 1:0 (0:0)

Гол: Брекало, 69.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Филипп, 62), Мбабу, Лакруа, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 90+3), Брекало (Жуан Виктор, 74), Баку, Вегхорст.

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Андерссон, 75), Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Каттербах (Кайнц, 76), Дрекслер (Реджбецай, 66), Дуда (Майер, 81), Скири, Вольф (Деннис, 81).

Предупреждения: Мбабу, 21. Герхардт, 63. Кайнц, 90+3.

Судья: Хартманн .

3 апреля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Байер» — «Шальке» — 2:1 (1:0)

Голы: Аларио, 26 (1:0). Шик, 72 (2:0). Хюнтелар, 81 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Тапсоба, Арангис (Вирц, 60), Беллараби (Фримпонг, 82), Демирбай (Шик, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Аларио (Бэйли, 67).

«Шальке»: Реннов, Колашинац, Беккер, Тиав, Стамбули, Маскарель, Сердар (Шепф, 75), Харит, Чалханоглу (Боздоган, 46), Айдин (Гонсалу Пасьенсия, 75), Хюнтелар.

Предупреждение: Тапсоба, 73.

Судья: Яблонски.

3 апреля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1 (2:0)

Голы: Варгас, 8 (1:0). Хан, 23 (2:0). Сков, 85 (2:1).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Педерсен, 46), Удуокхай, Гумны, Калиджури, Хедира, Хан, Груэсо, Рихтер (Оксфорд, 67), Варгас (Грегорич, 46).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Ричардс (Бельфодиль, 74), Руди (Фогт, 46), Кадержабек, Гриллич, Самассеку (Гачинович, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Йон (Сессеньон, 48), Бебу, Рюттер.

Предупреждения: Самассеку, 37. Хан, 90+1.

Судья: Винкманн.

3 апреля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Майнц» — «Арминия» — 1:1 (0:0)

Голы: Брозински, 56 — с пенальти (1:0). Фоглзаммер, 76 (1:1).

«Майнц»: Центнер, Брозински (Да Коста, 71), Белль (Хак, 77), Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Кор, Баррейро, Боэтиус (Латца, 72), Глатцель (Онисиво, 68), Буркардт (Солои, 77).

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Нильссон, Лукокви (Де Медина, 86), Влап (Кунце, 61), Майер (Кордова, 61), Притль, Окугава (Клос, 71), Фоглзаммер (Гебауэр, 86), Доан.

Предупреждения: Белль, 13. Лукокви, 14. Латца, 73. Баррейро, 80. Хак, 90+4.

Судья: Айтекин.

3 апреля. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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