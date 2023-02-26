«Бавария» разгромила «Унион» и вышла на первое место в турнирной таблице бундеслиги

«Бавария» одержала победу над «Унионом» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии — 3:0.

В составе мюнхенской команды отличились Джамал Мусиала, Кингсли Коман и Эрик Максим Шупо-Мотинг.

«Унион» опустился на третью строчку турнирной таблицы бундеслиги, набрав 43 очка за 22 тура.

«Бавария» поднялась на первое место таблицы и делит его с дортмундской «Боруссией», которая также набрала 46 очков за 22 игры.