«Бавария» стала первой командой, которая забила 100 голов в текущем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах

«Бавария» стала первой командой, которой удалось забить 100 голов в сезоне-2022/23 в пяти лучших европейских чемпионатах, сообщает Opta.

На данный момент мюнхенская команда играет против Униона в матче 22-го тура чемпионата Германии. После первого тайма «Бавария» забила в ворота берлинского клуба три безответных мяча.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы переиграли «ПСЖ» со счетом 2:1. Ответная встреча команд пройдет 8 марта в Германии.