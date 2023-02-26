«Бавария» стала первой командой, которая забила 100 голов в текущем сезоне в топ-5 европейских чемпионатах
«Бавария» стала первой командой, которой удалось забить 100 голов в сезоне-2022/23 в пяти лучших европейских чемпионатах, сообщает Opta.
На данный момент мюнхенская команда играет против Униона в матче 22-го тура чемпионата Германии. После первого тайма «Бавария» забила в ворота берлинского клуба три безответных мяча.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы переиграли «ПСЖ» со счетом 2:1. Ответная встреча команд пройдет 8 марта в Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
2
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
3
|Унион Б
|21
|13
|4
|4
|35-24
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
5
|Фрайбург
|22
|12
|5
|5
|35-32
|41
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
17
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.02
|22:30
|
Майнц – Боруссия М
|4 : 0
|25.02
|17:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 2
|25.02
|17:30
|
Герта – Аугсбург
|2 : 0
|25.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|0 : 1
|25.02
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|25.02
|17:30
|
Вердер – Бохум
|3 : 0
|25.02
|20:30
|
Шальке – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|1 : 1
|26.02
|19:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
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