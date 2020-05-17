«Бавария» улетала в Берлин с военного аэродрома

«Бавария», который сегодня вечером в матче 26-го тура бундеслиги встречается с «Унионом», отправился в Берлин необычным образом. Лидер чемпионата Германии не воспользовалась ВИП-терминалом мюнхенского аэропорта.

Вместо этого она обратилась за помощью к военным — ее самолет взлетал с военного аэродрома Ингольштадт-Манхинг. Два автобуса с игроками, тренерами, врачами и обслуживающим персоналом заехали прямо на взлетную полосу, сообщает Bild. Все, включая членов экипажа, находились в масках. До этого «Бавария» в пятый раз сдала тесты на COVID-19, все они дали отрицательный результат. Неделя карантина в гостинице прошла без происшествий. (Александр Бобров)

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