«Бавария» провела переговоры с представителями Лукаса Васкеса
«Бавария» пока не предлагала контракт нападающему «Реала» Лукасу Васкесу. Однако контакты между клубом и 29-летним испанцем были, сообщает Sport1.de.
В настоящее время «Бавария» оценивает различные варианты усиления состава, Васкес был одним из кандидатов. Мюнхенский клуб уже провел встречу с представителями испанца.
В нынешнем сезоне Васкес провел 24 матча в ла лиге. Он больше не сыграет в этом сезоне из-за растяжения крестообразной связки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю