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«Бавария» провела переговоры с представителями Лукаса Васкеса

17:07
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«Бавария» пока не предлагала контракт нападающему «Реала» Лукасу Васкесу. Однако контакты между клубом и 29-летним испанцем были, сообщает Sport1.de.

В настоящее время «Бавария» оценивает различные варианты усиления состава, Васкес был одним из кандидатов. Мюнхенский клуб уже провел встречу с представителями испанца.

В нынешнем сезоне Васкес провел 24 матча в ла лиге. Он больше не сыграет в этом сезоне из-за растяжения крестообразной связки.

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