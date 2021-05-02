В сети появилось фото новой формы дортмундской «Боруссии»
В сети появились фотографии новой формы дортмундской «Боруссии» на сезон-2020/21.
По информации Footy Headlines, новый домашний комплект команды будет выполнен в традиционных желто-черных цветах с полосками на рукавах. Отмечается, что дизайн формы вдохновлен победой дортмундцев в Лиге чемпионов в сезоне-1996/1997.
За три тура до конца сезона-2020/21 «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 55 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footyheadlines.com/2020/10/borussia-dortmund-21-22-kit.html
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