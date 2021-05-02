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В сети появилось фото новой формы дортмундской «Боруссии»

09:12

В сети появились фотографии новой формы дортмундской «Боруссии» на сезон-2020/21.

По информации Footy Headlines, новый домашний комплект команды будет выполнен в традиционных желто-черных цветах с полосками на рукавах. Отмечается, что дизайн формы вдохновлен победой дортмундцев в Лиге чемпионов в сезоне-1996/1997.

Новый комплект формы «Боруссии». Фото Ofoball
Новый комплект формы «Боруссии». Фото Ofoball

За три тура до конца сезона-2020/21 «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 55 очками.

Дополнительная информация:

https://www.footyheadlines.com/2020/10/borussia-dortmund-21-22-kit.html

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