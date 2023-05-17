«Бавария» представила новую домашнюю форму

«Бавария» презентовала новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Мюнхенский клуб опубликовал фотографии новой формы команды. Дизайн джерси представлен в красном и белом цветах. Полоски на плечах выполнены в белом цвете.

Форма «Баварии». «Бавария», Фото Соцсети

«Футболка по-новому интерпретирует культовые цвета, которые символизируют идентичность ФК «Бавария». Она выполнена из белой основы и украшена яркими темно-красными рукавами — это отсылка к домашней форме, которую носили игроки в 1965 году, когда «Бавария» вышла в бундеслигу. Дизайн дополнен надписью Rot & Wei? ein Leben lang (Красный и белый на всю жизнь) внутри воротника.

Мужская команда «Баварии» впервые сыграет в этой форме в матче с «РБ Лейпциг» на стадионе «Альянц-Арена» 20 мая», — написано в заявлении клуба.