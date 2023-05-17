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Сегодня, 14:43

«Манчестер Юнайтед» интересуется трансфером форварда «Баварии» Мане

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Садио Мане может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mirror.

По информации издания, футболист недоволен своим положением в «Баварии» и хочет покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» летом нужен новый нападающий, а универсальный Мане как раз является привлекательным вариантом для руководства клуба.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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«Бавария» представила новую домашнюю форму
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 20 8 4 89-34 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 32 18 6 8 57-38 60
4
 Унион Б 32 17 8 7 48-34 59
5
 Фрайбург 32 16 8 8 48-42 56
6
 Вольфсбург 32 13 10 9 56-44 49
7
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
8
 Айнтрахт Ф 32 12 10 10 54-49 46
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 32 10 11 11 47-51 41
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 32 10 5 17 50-62 35
13
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
14
 Хоффенхайм 32 9 5 18 43-54 32
15
 Бохум 32 9 4 19 36-71 31
16
 Шальке 32 7 9 16 31-65 30
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 32 6 7 19 39-67 25
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Фрайбург – Вольфсбург
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Герта – Бохум
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Хоффенхайм – Унион Б
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Шальке – Айнтрахт Ф
 - : -
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Вердер – Кельн
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Бавария – РБ Лейпциг
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Рафаэл Геррейру

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Ко Итакура

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Боруссия М

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Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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