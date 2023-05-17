«Манчестер Юнайтед» интересуется трансфером форварда «Баварии» Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mirror.

По информации издания, футболист недоволен своим положением в «Баварии» и хочет покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» летом нужен новый нападающий, а универсальный Мане как раз является привлекательным вариантом для руководства клуба.

Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года, подписав контракт, рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 36 матчах.