«Бавария» после первого тайма с разгромным счетом обыгрывает «Боруссию»
«Бавария» после первого тайма обыгрывает дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0 в матче 26-го тура бундеслиги.
Голами отметились голкипер дортмундского клуба Грегор Кобель, забивший в свои ворота, и игрок «Баварию» Томас Мюллер, оформивший дубль.
Матч «Бавария» — «Боруссия» проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Это первая игра мюнхинцев под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|
2
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|
3
|Унион Б
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|
4
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|
7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|
8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|
9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|
17
|Шальке
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|
18
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|1 : 1
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|0 : 3
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|3 : 0
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|2 : 2
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|4 : 2
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|10
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5
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