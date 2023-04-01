«Бавария» после первого тайма с разгромным счетом обыгрывает «Боруссию»

«Бавария» после первого тайма обыгрывает дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0 в матче 26-го тура бундеслиги.

Голами отметились голкипер дортмундского клуба Грегор Кобель, забивший в свои ворота, и игрок «Баварию» Томас Мюллер, оформивший дубль.

Матч «Бавария» — «Боруссия» проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Это первая игра мюнхинцев под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.